В посольстве РФ ответили Бельгии на слова о повреждении посольства Азербайджана

Depositphotos

Россия считает недопустимыми и голословными выводы бельгийского руководства о повреждении посольства Азербайджана в Киеве, заявили в посольстве России в Бельгии.

«Считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон [посольству Азербайджана в Киеве] причинен вследствие российского ракетного удара», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали заявления главы бельгийского МИД Максима Прево, который напрямую обвинил Россию в ответственности за повреждения на территории посольства Азербайджана в Киеве.

В российском посольстве его слова назвали «очередным ярчайшим примером политики «двойных стандартов» и введения в заблуждение собственного населения».

Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре на Украине, «в отличие от варварских действий военных натовских стран в Северной Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии», подчеркивается в заявлении российской дипмиссии.

14 ноября МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста в связи с падением на территорию азербайджанского посольства фрагментов якобы российской ракеты «Искандер». В России на это ответили, что сами украинские СМИ опубликовали множество фото, из которых следует, что здания посольства были повреждены ракетой Patriot.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

