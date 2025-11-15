На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишель Обама заявила, что США не готовы к женщине-президенту

Обама: США еще не готовы к тому, чтобы страной управляла женщина
true
true
true
close
Gilbert Carrasquillo/FilmMagic

Бывшая первая леди Америки Мишель Обама считает, что США еще психологически не готовы к тому, чтобы страной управляла женщина-президент. Своим мнением она поделилась в ходе беседы с актрисой Трейси Эллис Росс, сообщает американский таблоид TMZ.

По ее словам, прошедшие в Америке президентские выборы явно дали это понять, поэтому экс-первая леди США не намерена баллотироваться на пост президента в 2028 году.

«Как мы увидели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры, потому что вы все лжете. Вы не готовы к женщине», — заявила она, попросив не тратить ее время.

Обама добавила, что главная проблема в этом вопросе заключается именно в мужчинах, потому что они не могут смириться с тем, чтобы ими управляла женщина. Поэтому, отметила экс-первая леди, американскому обществу нужно сначала повзрослеть.

Мишель Обама — американский адвокат, писательница и супруга 44-го президента США Барака Обамы. С 2009 по 2017 годы являлась первой леди США. Позже она выпустила автобиографию «Becoming. Моя история», которая посвящена ее жизненному пути, карьере и времени в Белом доме.

Ранее Барак и Мишель Обама шутливо прокомментировали слухи о разводе.

