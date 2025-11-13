На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме нашли истоки роста преступности против россиян в Финляндии

Депутат Колесник: национализм в Финляндии начался на фоне политики русофобии
Michael Nitzschke/Global Look Press

В Финляндии наблюдается всплеск национализма, отношение особенно сильно изменилось к россиянам, приезжающим в страну. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, сейчас любой разговор с финном превращается в «разговор с телевизором». Всплеск национализма, по мнению депутата, произошел на фоне русофобии.

«В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», — заявил он.

Колесник отметил, что холодное отношение со стороны Финляндии к россиянам было всегда и продолжается еще с советских времен. Теперь финские власти нагнетают ненависть к русским всеми возможными способами, добавил политик.

Депутат подчеркнул, что из-за подобной политики у финнов активно меняется мышление. Парламентарий рассказал, что многие бизнесмены из Финляндии приезжают в Россию, а потом ругают и критикуют россиян лишь при возвращении домой.

Колесник добавил, что российская сторона всегда защищает граждан своей страны.

До этого сообщалось, что в Финляндии был зафиксирован рекордный рост преступлений, совершенных на почве ненависти. Полицейская академия страны отмечает, что чаще всего пострадавшими становятся иностранцы — в первую очередь россияне и эстонцы. При этом большая часть инцидентов связана с оскорблениями, угрозами и нападениями.

Ранее в Финляндии нашли способ предотвратить ядерную войну.

