Глава МИД ФРГ посоветовал Украине лучше бороться с коррупцией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заверил Украину в неизменной поддержке, однако призвал к более жесткой борьбе с коррупцией внутри страны. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

«Решительная борьба с коррупцией в Украине необходима для того, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной. <…> Мы поддерживаем Украину и независимые власти в этом начинании», — сказал Вадефуль.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Ранее Арестович назвал коррупционный скандал на Украине началом конца Зеленского.