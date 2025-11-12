Достигнутые на саммите в Аляске договоренности между Россией и США не ставили под сомнение принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии к РФ. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Полищук подчеркнул, что результаты встречи на Аляске не содержали положений, которые пересматривали бы российский статус Крыма и новых регионов РФ.

«Никто не ставит под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии», — отметил собеседник агентства, добавив, что РФ рассчитывает на то, что США будут придерживаться аляскинских договоренностей.

Он напомнил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии на референдумах в 2014 и 2022 году проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Полищука, «их выбор — это императив для всех».

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не ведет переговоры о целостности своей территории, что понимает президент США Дональд Трамп. В частности, он отметил, что вопрос российского статуса Крыма даже не обсуждается, поскольку «это дело решенное».

Ранее Трампа пригласили в Крым.