На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД раскрыли позицию США по Крыму и новым регионам России

Глава департамента МИД Полищук: США не оспаривают принадлежность Крыма к России
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Достигнутые на саммите в Аляске договоренности между Россией и США не ставили под сомнение принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии к РФ. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Полищук подчеркнул, что результаты встречи на Аляске не содержали положений, которые пересматривали бы российский статус Крыма и новых регионов РФ.

«Никто не ставит под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии», — отметил собеседник агентства, добавив, что РФ рассчитывает на то, что США будут придерживаться аляскинских договоренностей.

Он напомнил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии на референдумах в 2014 и 2022 году проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Полищука, «их выбор — это императив для всех».

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не ведет переговоры о целостности своей территории, что понимает президент США Дональд Трамп. В частности, он отметил, что вопрос российского статуса Крыма даже не обсуждается, поскольку «это дело решенное».

Ранее Трампа пригласили в Крым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами