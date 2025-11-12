Песков: Москва открыта к переговорам, но Киев не готов говорить

Россия открыта к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Его (переговорный процесс — «Газета.Ru») невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что страны Европейского союза (ЕС) в настоящее время продолжают поощрять Украину к продолжению боевых действий. При этом США, по словам пресс-секретаря, склонны взять паузу.

Представитель Кремля отметил, что Украина продолжает атаковать мирную энергетическую инфраструктуру. Песков подчеркнул, что террористическим атакам, в том числе, поддержана инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

3 ноября политик Армандо Мема заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять решение о мирных переговорах с Россией. По его словам, на месте президента Украины он бы полетел в РФ и договорился о мире.

