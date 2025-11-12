На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о состоянии посольства Украины в России

Дипломат Полищук: РФ обеспечивает неприкосновенность здания посольства Украины
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская сторона обеспечивает неприкосновенность здания посольства Украины в Москве в соответствии с Венской конвенцией и двусторонними соглашениями. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

По его словам, украинская сторона придерживается того же принципа. В настоящее время здания посольства России в Киеве и генконсульств в Одессе и Харькове законсервированы и остаются в неприкосновенности.

Полищук отметил, что согласно Венской конвенции в условиях разрыва дипломатических отношений государства обязаны, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения дипломатических представительств другого государства вместе с их имуществом и архивами.

Кроме того, между Россией и Украиной продолжает действовать межправительственное соглашение 1998 года о размещении и обслуживании посольств и консульств, по которому их здания находятся в госсобственности и считаются неприкосновенными.

В 2023 году киевский горсовет разорвал договор аренды земли, на которой стоит посольство РФ, Москва ответила тем же. Однако эти решения не касаются статуса зданий, уточнил Полищук.

Ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле.

Новости Украины
