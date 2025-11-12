На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД оценили отношения России и Молдавии

МИД: РФ готова содействовать приднестровскому урегулированию
Михай Карауш/РИА Новости

Россия, несмотря на неконструктивный подход властей Молдавии, готова содействовать урегулированию в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В частности, он указал на неправомерное поведение молдавских властей во время сентябрьских выборов в парламент. По словам дипломата, в ходе выборов жители левобережья с паспортами республики были лишены возможности принять участие в голосовании.

Кроме того, не добавляет оптимизма в отношении развития диалога Кишинева и Тирасполя, подчеркнул Полищук. Несмотря на неконструктивный подход официального Кишинева, Москва, как гарант и посредник в процессе урегулирования, подтверждает готовность содействовать восстановлению диалога между берегами Днестра, добавил дипломат.

Представитель МИД РФ заявил, что во время выборов количество участков для приднестровцев, которых обычно открывалось 25-30, было сокращено до 12. Также, как утверждает Полищук, были закрыты мосты через Днестр, чтобы люди не смогли добраться до пунктов голосования.

Ранее президент Майя Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

