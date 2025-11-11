Токаев раскрыл размер товарооборота Казахстана и России

Токаев: товарооборот Казахстана и России приближается к отметке в $30 млрд

Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке в $30 млрд. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты» в преддверии госвизита в РФ.

«Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. Казахстан — в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в $30 млрд», — отметил он.

Токаев добавил, что инвесторы из России занимают лидирующие позиции по вложениям в Казахстан. Президент указал, что фундаментом промышленной кооперации Казахстана и РФ являются свыше 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций более $50 млрд.

«При участии крупных российских компаний, таких как «Газпром», «Сибур», «Лукойл», «Еврохим», в стране строятся высокотехнологичные заводы по производству бутадиена, полиэтилена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции», — написал он в статье.

Кроме того, добавил президент, с «Татнефтью» налажен выпуск автошин, а с «Камазом» — комплектующих для грузовиков.

Ранее Токаев заявил о важности отношений Казахстана и России для всей Евразии.