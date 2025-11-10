Посольство РФ: в Бельгии все меньше верят в схемы поиска врага в виде России

Граждане Бельгии стали меньше верить в попытки властей выставить Россию врагом, считают в посольстве РФ в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

«На самом деле даже собственное население все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице Кремля. Это яркое свидетельство кризиса доверия к официальной линии на Западе», — заявили российские дипломаты.

Они отметили тот факт, что даже министру обороны Бельгии Тео Франкену пришлось оправдываться за попытки «притянуть за уши Москву» перед своими согражданами.

29 октября Франкен прокомментировал слова профессора международной политики Хендрика Воса, усомнившегося в необходимости наращивать военный бюджет НАТО. Министр назвал Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией и огромным боевым духом» и заявил, что те, кто не видит опасности, якобы исходящей от Москвы, «жестоко ошибаются».

Ранее стало известно, что все 17-летние юноши Бельгии получили предложение пойти в армию.