На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нигерия привлечет миллиарды долларов на борьбу с глобальным потеплением

Нигерия намерена привлечь $3 млрд на борьбу с изменением климата
true
true
true
close
Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Нигерия планирует привлечь от $2,5 до $3 млрд для борьбы с изменениями климата, используя внутренние фонды и инструменты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента западноафриканской страны.

Как стало известно, во время Конференции ООН по проблемам климата сенатор Кашим Шеттима провел ряд встреч, посвященных участию Нигерии в углеродных рынках через собственные проекты.

«Это позволит Нигерии в следующие десять лет привлекать от $2,5 до $3 млрд углеродного финансирования на ежегодной основе», — говорится в публикации.

Финансирование будет осуществляться через Национальную систему регулирования рынка углеродных квот и нигерийский Фонд борьбы с изменением климата. Ожидается, что финансирование будет направлено на гражданские проекты в области озеленения, а также на проекты, связанные с «голубым углеродом», и устойчивым сельским хозяйством. Планируется, что это также создаст новые рабочие места, особенно для женщин и молодежи.

Нигерия надеется на аналогичные действия со стороны мирового сообщества. Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима в своей речи на Тридцатой конференции ООН по изменению климата призвал к значительному увеличению международного финансирования экологических инициатив.

Ранее москвичей призвали готовиться к изменению климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами