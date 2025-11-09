На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ указали на тревожный сигнал Запада для Зеленского

ТАСС: приезд представителей Запада в «Хартию» несет тревожный сигнал Зеленскому
Julia Demaree Nikhinson/AP

Визит делегации постоянных представителей стран-членов НАТО в расположение 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» несет в себе неблагоприятный сигнал для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По его информации, в расположение корпуса НГУ «Хартия» прибыла делегация, состоящая из послов США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Канады при НАТО.

«Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов», — указал собеседник агентства.

Он напомнил, что «Хартия» стала прибежищем для различного рода медийных личностей и чиновников, которые обычно лояльны экс-президенту Украины Петру Порошенко. По оценке источника, приезд западных представителей к политическому противнику Зеленского является очередным тревожным сигналом для действующего главы государства, особенно в свете приближающихся потенциальных выборов.

Собеседник агентства предполагает, что будущим лидером Украины может стать кто-то из военных, кто установит в стране военную диктатуру, что, по его мнению, может быть выгодно западным странам.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский застрял в плену иллюзий.

