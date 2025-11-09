Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа, представляющий собой разность между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан, составляет 18%. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov.

По словам журналистов, данный показатель ни у одного из последних американских лидеров не падал так сильно и так быстро, как у действующего главы Белого дома.

«Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащим в основе его политической программы», — говорится в публикации.

3 ноября сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что являлось худшим показателем за весь его второй срок.

Отмечается, что на фоне роста уровня недоверия к Трампу свои позиции укрепляет оппозиционная Демократическая партия. По данным журналистов, если выборы в конгресс пройдут сейчас, то 47% избирателей поддержат демократов, а 42% — республиканцев.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.