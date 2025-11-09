На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа

Economist: падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди президентов США
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа, представляющий собой разность между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан, составляет 18%. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov.

По словам журналистов, данный показатель ни у одного из последних американских лидеров не падал так сильно и так быстро, как у действующего главы Белого дома.

«Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащим в основе его политической программы», — говорится в публикации.

3 ноября сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что являлось худшим показателем за весь его второй срок.

Отмечается, что на фоне роста уровня недоверия к Трампу свои позиции укрепляет оппозиционная Демократическая партия. По данным журналистов, если выборы в конгресс пройдут сейчас, то 47% избирателей поддержат демократов, а 42% — республиканцев.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами