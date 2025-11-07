Третий раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном провалился

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пакистане заявили о провале третьего раунда переговоров с Афганистаном
Faisal Mahmood/Reuters

Переговоры в Турции, направленные на разрешение пограничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном, завершились безрезультатно. Об этом сообщил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.

В своем заявлении Тарар подчеркнул необходимость выполнения Афганистаном своих международных, региональных и двусторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, отметив, что на данный момент эти обязательства не выполняются. Он также заверил, что Пакистан не намерен поддерживать действия правительства Талибана (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане, если они наносят ущерб интересам афганского населения и соседних государств.

Министр выразил благодарность Турции и Катару за их роль в качестве посредников в этом переговорном процессе.

По информации портала Tolo news, в Стамбуле начался третий раунд переговоров между Афганистаном и Пакистаном, направленный на поиск путей мирного урегулирования ситуации на границе между двумя странами. Основной задачей этих переговоров была выработка решений для снижения числа конфликтов и укрепление сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров.

