Стало известно, сколько человек допустили до участия в президентских выборах в Гвинее

В Гвинее девять человек допущены до участия в президентских выборах
Acaba/Global Look Press

Верховный суд (ВС) Гвинеи опубликовал список кандидатов на предстоящие выборы президента страны в декабре. Перечень состоит из девяти человек, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя. Об этом сообщил новостной портал Guinee 360.

Уточняется, что суд отклонил заявки еще порядка 30 человек в связи с несоответствием представленных ими регистрационных документов требованиям закона к кандидату. Соискатели до 13 ноября могут подать апелляции. После этого Верховный суд опубликует окончательный список лиц, допущенных до президентских выборов.

Голосование должно пройти в Гвинее 28 декабря. Принятая в сентябре на референдуме новая конституция страны позволила Думбуя избираться, отменив положение хартии переходного периода, запрещавшей захватившим власть военнослужащим баллотироваться на высшие посты в органах власти.

В Гвинее у власти находятся военные, которые во главе с Думбуя совершили госпереворот в сентябре 2021 года. Спустя месяц он был приведен к присяге в качестве президента на переходный период. Первоначально военные объявили, что намерены к декабрю 2024 года провести свободные выборы и восстановить гражданскую форму правления, но решили увеличить этот срок на год.

Ранее на Украине сообщили о подготовке команды Зеленского к выборам.

