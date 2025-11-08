Бывшего главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «вмешательстве России»

Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» на выборах в США

Бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана вызвали в суд по делу о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что всего ожидается 30 повесток по этому делу в ближайшее время. В повестках запрашиваются документы, связанные с подготовкой оценки ЦРУ администрации бывшего президента США Барака Обамы о вмешательстве России в выборы.

Бывшие сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок, которые также получили повестки в суд, участвовали в расследовании, получившем название «Ураган перекрестного огня», и обменивались оскорбительными сообщениями о президенте США Дональде Трампе, выигравшем выборы в 2016 году. Оба были уволены спустя два года.

Источники Fox в Минюсте США поделились, что действующий глава ЦРУ Джон Рэтклифф передал доказательства незаконных действий Бреннана директору ФБР Кэшу Пателю для возможного расследования. Было возбуждено уголовное дело, подробности которого пока не известны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы российским вмешательством в выборы президента.