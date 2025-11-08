На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «вмешательстве России»

Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» на выборах в США
true
true
true
close
Alex Edelman/Global Look Press

Бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана вызвали в суд по делу о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что всего ожидается 30 повесток по этому делу в ближайшее время. В повестках запрашиваются документы, связанные с подготовкой оценки ЦРУ администрации бывшего президента США Барака Обамы о вмешательстве России в выборы.

Бывшие сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок, которые также получили повестки в суд, участвовали в расследовании, получившем название «Ураган перекрестного огня», и обменивались оскорбительными сообщениями о президенте США Дональде Трампе, выигравшем выборы в 2016 году. Оба были уволены спустя два года.

Источники Fox в Минюсте США поделились, что действующий глава ЦРУ Джон Рэтклифф передал доказательства незаконных действий Бреннана директору ФБР Кэшу Пателю для возможного расследования. Было возбуждено уголовное дело, подробности которого пока не известны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы российским вмешательством в выборы президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами