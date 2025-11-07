Сейм Польши проголосовал за арест бывшего главы минюста

Польский сейм (нижняя палата парламента) принял решение о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего министра юстиции и депутата от партии «Право и справедливость» Збигнева Зёбро, а также дал согласие на его арест. Трансляцию голосования вел телеканал TVP Info.

Причиной таких мер стали подозрения в коррупции, связанной с деятельностью Фонда правосудия. Большинство парламентариев поддержали это решение: 244 голоса «за», 198 «против», без воздержавшихся.

Кроме того, Сейм одобрил снятие с Зёбро депутатского иммунитета, что позволит привлечь его к уголовной ответственности по 26 пунктам обвинения.

Несмотря на то, что в настоящее время Зёбро находится в Будапеште, он заверил, что не планирует обращаться к венгерским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

В конце октября Национальная прокуратура Польши инициировала процесс лишения Збигнева Зёбро депутатской неприкосновенности и запросила разрешение на его арест в рамках расследования возможных злоупотреблений в Фонде правосудия. В ходе расследования выяснилось, что средства фонда могли быть использованы для приобретения шпионского программного обеспечения Pegasus.

