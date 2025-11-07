На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сейм Польши проголосовал за арест бывшего главы минюста

Сейм Польши дал согласие на арест сбежавшего в Венгрию экс-главы минюста Зёбро
true
true
true
close
Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский сейм (нижняя палата парламента) принял решение о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего министра юстиции и депутата от партии «Право и справедливость» Збигнева Зёбро, а также дал согласие на его арест. Трансляцию голосования вел телеканал TVP Info.

Причиной таких мер стали подозрения в коррупции, связанной с деятельностью Фонда правосудия. Большинство парламентариев поддержали это решение: 244 голоса «за», 198 «против», без воздержавшихся.

Кроме того, Сейм одобрил снятие с Зёбро депутатского иммунитета, что позволит привлечь его к уголовной ответственности по 26 пунктам обвинения.

Несмотря на то, что в настоящее время Зёбро находится в Будапеште, он заверил, что не планирует обращаться к венгерским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

В конце октября Национальная прокуратура Польши инициировала процесс лишения Збигнева Зёбро депутатской неприкосновенности и запросила разрешение на его арест в рамках расследования возможных злоупотреблений в Фонде правосудия. В ходе расследования выяснилось, что средства фонда могли быть использованы для приобретения шпионского программного обеспечения Pegasus.

Ранее в Польше призвали беглого экс-генпрокурора предстать перед судом за создание ОПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами