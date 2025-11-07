На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мантуров стал главой попечительского совета Всероссийского музея декоративного искусства

Roman Naumov/Global Look Press

В правительстве РФ сообщили о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова председателем попечительского совета Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Согласно официальному сообщению, в состав нового попечительского совета вошли представители различных сфер: федеральных и региональных органов власти, бизнеса, культуры и общественных организаций.

Первое заседание совета было посвящено обсуждению стратегических задач музея, реализации проектов, направленных на популяризацию народных художественных промыслов, а также определению приоритетных направлений деятельности.

«Музей готовится к своему 50-летнему юбилею в 2031 году. К этой знаменательной дате необходимо реализовать целый комплекс мероприятий, включая капитальные работы», — прокомментировал Денис Мантуров.

Заместитель министра культуры Андрей Малышев отметил, что музей обладает уникальной коллекцией произведений декоративно-прикладного искусства, охватывающей широкий спектр экспонатов – от традиционных народных промыслов до современных дизайнерских объектов.

Ранее Путин попросил Собянина выделить помещение для Музея географии.

