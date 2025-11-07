Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Испанию в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Педро Санчеса.

Точные сроки визита не разглашаются по соображениям безопасности. Как отмечает издание, решение о поездке совпало с обострением обстановки на Купянском и Покровском направлениях.

Западные аналитики, по данным издания, считают, что ВСУ смогут удерживать позиции в этих районах не более двух недель. На фронте сохраняется сложная оперативная обстановка.

3 ноября журнал The American Conservative написал, что правительства стран — членов НАТО не могут смириться с тем фактом, что Украина терпит поражение в вооруженном конфликте с РФ. Как отметили авторы статьи, западные чиновники и аналитики продолжают предсказывать победу Киева, однако их прогнозы ничем не обоснованы. В настоящее время Украина может продолжать боевые действия только благодаря финансовой и военной помощи зарубежных партнеров. В связи с этим обозреватели призвали чиновников в США и НАТО отказаться от своих иллюзий и признать, что Украине не удастся одержать верх.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.