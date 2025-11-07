На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о намерении Зеленского покинуть Украину

The Local: Зеленский намерен сбежать в Испанию на фоне неудач на фронте
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Испанию в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Педро Санчеса.

Точные сроки визита не разглашаются по соображениям безопасности. Как отмечает издание, решение о поездке совпало с обострением обстановки на Купянском и Покровском направлениях.

Западные аналитики, по данным издания, считают, что ВСУ смогут удерживать позиции в этих районах не более двух недель. На фронте сохраняется сложная оперативная обстановка.

3 ноября журнал The American Conservative написал, что правительства стран — членов НАТО не могут смириться с тем фактом, что Украина терпит поражение в вооруженном конфликте с РФ. Как отметили авторы статьи, западные чиновники и аналитики продолжают предсказывать победу Киева, однако их прогнозы ничем не обоснованы. В настоящее время Украина может продолжать боевые действия только благодаря финансовой и военной помощи зарубежных партнеров. В связи с этим обозреватели призвали чиновников в США и НАТО отказаться от своих иллюзий и признать, что Украине не удастся одержать верх.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами