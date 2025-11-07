Китай отверг обвинения США о выбросах CO2

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг обвинения представителя США о «большом» количестве выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в стране. Его слова приводит агентство Синьхуа.

По его словам, власти выполняют все обязательства по климату.

«Китай признан международным сообществом одной из стран с самой твердой волей, самыми решительными действиями и самыми выдающимися результатами в выполнении своих обязательств по сокращению выбросов», — заявил дипломат.

Шуан напомнил, что ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост сохраняется на уровне около 30%, а его выбросы на душу населения при этом не входят в число самых высоких в мире.

До этого в Китае завершилось строительство самой мощной в мире морской ветроэнергетической установки. По данным CGTN, мощность новой турбины достигает 26 мегаватт. Высота конструкции приближается к 200 метрам, а площадь, охватываемая вращающимися лопастями, составляет около 77 тысяч квадратных метров.

Издание Electrek писало, что новое сооружение позволит Китаю сократить потребление стандартного угля на 30 000 тонн и снизить выбросы CO2 на 80 000 тонн.

Ранее в Китае построили самый большой в мире ветрогенератор высотой с 50-этажный дом.