Азербайджан и ЕС возобновят переговоры по стратегическому партнерству

В МИД Азербайджана анонсировали переговоры с ЕС по соглашению о партнерстве

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в интервью агентству Report, что его страна и Европейский союз (ЕC) возобновят переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве.

По словам Гаджизаде, стороны имеют общую договоренность по этим вопросам.

«Одним из перспективных направлений отношений Азербайджана с ЕС является развитие двусторонних связей в стратегическом формате со странами-членами Евросоюза», — сказал глава пресс-службы азербайджанского МИД.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре основных блока. Переговоры по документу начались 7 февраля 2017 года и продолжаются до сих пор — открытыми остаются отдельные вопросы, касающиеся торгово-экономического сотрудничества. Ранее сообщалось, что стороны согласовали около 90% текста соглашения.

По словам Гаджизаде, на сегодняшний день Азербайджан имеет статус стратегического партнера с десятью государствами ЕС.

7 ноября в МИД России заявили, что Азербайджану и Армении еще предстоит проделать много работы для придания процессу нормализации отношений необратимого характера, и РФ готова оказать помощь. В ведомстве напомнили, что Баку и Еревану еще предстоит подписать мирный договор, восстановить транспортные и экономические коммуникации в интересах всех стран Южного Кавказа и их соседей, добиться справедливой делимитации и демаркации госграницы, а также наладить эффективные контакты по линии гражданского общества.

Ранее сообщалось, что Армения может начать импортировать товары из РФ через Азербайджан.