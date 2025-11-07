На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это вопиющее расчеловечивание»: Захарова осудила осквернение останков советских моряков

РФ осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом в Локсе
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия осуждает осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что речь идет о так называемой «эксгумации с применением экскаваторов» праха советских моряков, сражавшихся в годы Великой Отечественной и захороненных в Локсе (Эстония).

«Эта самая война с человечным, с человечностью и человечеством, я имею в виду историческую память, она продолжается. Она идет не только на Украине. Прибалтика - вот где настоящее сражение с совестью. <…> Это вопиющее расчеловечивание», — сообщила Захарова.

Захарова подчеркнула, что это событие вызывает возмущение, также она охарактеризовала действия эстонских властей, как «акт государственного вандализма». При этом официальный представитель МИД отметила, что действия эстонских властей идут вразрез с международными обязательствами Эстонии. Она также напомнила, что Российский уголовный кодекс предусматривает наказание за подобные действия.

Ранее в Таллине одобрили ликвидацию Центра русской культуры.

