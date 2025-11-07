МИД России призвал США к соблюдению международного права в Нигерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает ситуацию с заявлениями о возможности военной операции США в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отслеживаем этот сюжет, призываем к строгому соблюдению норм международного права», — сказала дипломат на брифинге.

6 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана для защиты христиан в Нигерии. До этого президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону, чтобы он готовился к военному вмешательству в Нигерии для защиты христиан от нападений исламских боевиков.

В материале говорится, что ВВС США могут нанести авиаудары по нескольким известным объектам на севере Нигерии, где проживают исламисты. Американские беспилотники, такие как MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, могут атаковать несколько транспортных средств и даже колонн. Кроме того, американские военные могут объединиться с нигерийскими солдатами для проведения рейдов по деревням и искоренения повстанцев, обосновавшихся в сельских поселениях на севере страны.

Ранее в Нигерии ответили на слова Трампа о готовности ввести войска.