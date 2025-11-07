На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД России призвал США к соблюдению международного права в Нигерии

Захарова: Россия отслеживает ситуацию с возможной операцией США в Нигерии
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает ситуацию с заявлениями о возможности военной операции США в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отслеживаем этот сюжет, призываем к строгому соблюдению норм международного права», — сказала дипломат на брифинге.

6 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана для защиты христиан в Нигерии. До этого президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону, чтобы он готовился к военному вмешательству в Нигерии для защиты христиан от нападений исламских боевиков.

В материале говорится, что ВВС США могут нанести авиаудары по нескольким известным объектам на севере Нигерии, где проживают исламисты. Американские беспилотники, такие как MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, могут атаковать несколько транспортных средств и даже колонн. Кроме того, американские военные могут объединиться с нигерийскими солдатами для проведения рейдов по деревням и искоренения повстанцев, обосновавшихся в сельских поселениях на севере страны.

Ранее в Нигерии ответили на слова Трампа о готовности ввести войска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами