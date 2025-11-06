США разрабатывают планы по уничтожению боевиков в Нигерии

NYT: АФРИКОМ разработало три варианта борьбы с боевиками в Нигерии

Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана для защиты христиан в Нигерии. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону, чтобы он готовился к военному вмешательству в Нигерии для защиты христиан от нападений исламских боевиков.

По словам источников NYT, американские военные мало что могут сделать для подавления насилия, если не готовы начать кампанию по образцу Ирака или Афганистана, что, похоже, никто всерьез не рассматривает. Однако у Пентагона есть ряд мер, которые могут оказать ограниченное воздействие на боевиков.

В материале говорится, что ВВС США могут нанести авиаудары по нескольким известным объектам на севере Нигерии, где проживают боевики. Американские беспилотники, такие как MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, могут атаковать несколько транспортных средств и даже колонн. Кроме того, американские военные могут объединиться с нигерийскими солдатами для проведения рейдов по деревням и искоренения повстанцев, обосновавшихся в сельских поселениях на севере страны.

По словам представителей министерства обороны, эти варианты были разработаны на этой неделе представителями Африканского командования ВС США для передачи в Объединенный штаб Пентагона.

Действующие и бывшие американские военные в разговоре с газетой высказали мнение, что любая крупная военная операция США, скорее всего, потерпит неудачу. Некоторых военных приказ Трампа вовсе поставил в тупик.

