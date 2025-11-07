ЕС пересмотрит законы по ИИ из-за давления США

Евросоюз рассматривает возможность приостановки некоторых этапов реализации закона об искусственном интеллекте (ИИ) под давлением США и крупных технологических компаний. Об этом сообщила газета Financial Times.

19 ноября ЕК представит так называемый пакет упрощений, в рамках которого планируется смягчить часть цифрового законодательства, включая закон о регулировании ИИ, вступивший в силу в 2024 году.

По данным FT, проект предусматривает предоставление компаниям, нарушающим правила использования ИИ, «льготного периода» на один год для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Кроме того, Брюссель предлагает отложить введение штрафов за нарушения правил прозрачности в этой сфере до августа 2027 года для адаптации компаний.

Переговоры по документу продолжаются внутри ЕК и между странами ЕС. Для принятия проекта его должны будут поддержать большинство стран-членов объединения.

Ранее премьер Швеции заявил, что Европа рискует «превратиться в музей» из-за ИИ.