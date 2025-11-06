Минобороны РФ: ВС России за сутки отразили 13 атак ВСУ в районе Гришино в ДНР

Российские подразделения группировки «Центр» смогли отразить 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гришино в ДНР, чтобы деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ уточнило, что были сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения.

«Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка Вооруженных сил Украины вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отметило российское военное ведомство.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР.

«За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ.

