На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России за сутки отразили многочисленные атаки ВСУ в районе Гришино

Минобороны РФ: ВС России за сутки отразили 13 атак ВСУ в районе Гришино в ДНР
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские подразделения группировки «Центр» смогли отразить 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гришино в ДНР, чтобы деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ уточнило, что были сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения.

«Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка Вооруженных сил Украины вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отметило российское военное ведомство.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР.

«За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ.

Ранее сообщалось, что более 70 беспилотников сбили за ночь в России

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами