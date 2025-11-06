В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Согласно данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другой техники украинской армии.

До этого сообщалось, что Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. На территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что более 70 беспилотников сбили за ночь в России.