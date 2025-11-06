На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 261 беспилотник самолетного типа ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Согласно данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другой техники украинской армии.

До этого сообщалось, что Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. На территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что более 70 беспилотников сбили за ночь в России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами