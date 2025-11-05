На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о попытках ЕС ослабить Россию через поддержку Украины

Mysl Polska: Евросоюз намеренно помогает Украине для ослабления России
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз оказывает поддержку Украине не из экономических расчетов, а с целью ослабления Российской Федерации. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«Брюссель последовательно осуществляет операцию «Украина прежде всего» <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», – утверждает издание.

В статье отмечается, что поддержка, оказываемая Европейской комиссией Украине в ее стремлении к интеграции в европейский рынок, наносит ущерб экономикам стран-членов ЕС. Создание привилегированных условий для Киева приводит к упадку целых отраслей. Любые попытки критиковать такой подход подавляются посредством риторики о «воюющей Украине» или обвинениями в пророссийской ориентации.

В статье также содержится критика в адрес Еврокомиссии за «узурпацию властных полномочий». Автор приходит к выводу, что Украина, разорвавшая все связи с Россией, вскоре превратится в «язву на теле Европы».

Ранее в Европе заявили, что конфликт на Украине скоро «распространится» на ЕС.

