Евросоюз оказывает поддержку Украине не из экономических расчетов, а с целью ослабления Российской Федерации. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«Брюссель последовательно осуществляет операцию «Украина прежде всего» <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», – утверждает издание.

В статье отмечается, что поддержка, оказываемая Европейской комиссией Украине в ее стремлении к интеграции в европейский рынок, наносит ущерб экономикам стран-членов ЕС. Создание привилегированных условий для Киева приводит к упадку целых отраслей. Любые попытки критиковать такой подход подавляются посредством риторики о «воюющей Украине» или обвинениями в пророссийской ориентации.

В статье также содержится критика в адрес Еврокомиссии за «узурпацию властных полномочий». Автор приходит к выводу, что Украина, разорвавшая все связи с Россией, вскоре превратится в «язву на теле Европы».

Ранее в Европе заявили, что конфликт на Украине скоро «распространится» на ЕС.