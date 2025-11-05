В России рассказали, как новый мэр Нью-Йорка изменит США

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани может серьезно изменить не только крупнейший американский мегаполис, но и Соединенные Штаты в целом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Мамдани станет первым социалистом, мусульманином и индийцем на посту мэра Нью-Йорка. В его пользу сыграли личная харизма, запрос американского общества на молодых политиков с альтернативной повесткой и отторжение, которое повсеместно чувствуется в отношении политиков старой школы, у которых огромное количество скелетов в шкафу. Именно Мамдани олицетворяет собой молодое поколение очень левых демократов, которые постепенно набирают все большую популярность в США», — сказал американист.

По его мнению, Мамдани будет пытаться показать, что новые социалисты не просто критикуют положение дел в Штатах, но и могут реализовывать свои программы.

«Программа нового мэра Нью-Йорка включает в себя сокращение полиции, расширение социальных программ, увеличение налогов на богатых и белых. Я думаю, что он полностью разрушит Уолл-стрит, потому что нужно же будет где-то искать деньги для создания государственных магазинов с субсидированными ценами», — заявил Дудаков.

Американист отметил, что «левые в Соединенных Штатах сейчас на подъеме, а пример успеха Мамдани еще больше вдохновит молодых политиков и начнет процесс изменения политического курса в Штатах».

«На промежуточных выборах в конгресс в 2026 году будет выдвигаться огромное количество левых кандидатов от разных округов, чтобы создать серьезную фракцию и влиять на принятие решений на общенациональном уровне. Скорее всего на президентских выборах в 2028 году от Демократической партии также будут левые кандидаты», — заключил Дудаков.

На выборах мэра Нью-Йорка, которые прошли 4 ноября, победил демократ-социалист Зохран Мамдани. Ему удалось обойти независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. Мамдани будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января.

Избрание Мамдани знаменует собой победу прогрессивного крыла Демократической партии. Одним из главных критиков нового мэра является сам президент Дональд Трамп, который ранее называл Мамдани «коммунистом» и заявил, что тот «захватит» город в случае своего избрания.

Ранее в Кремле прокомментировали победу демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.