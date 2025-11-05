На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии заговорили об отставке главы МИД Вадефуля

Spiegel: Вадефуль вызвал недовольство, сравнив Сирию и Германию в 1945 году
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль вызвал раздражение внутри фракции ХДС/ХСС своим заявлением о возвращении сирийских беженцев на свою родину. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет журнал, во время недавнего визита в Сирию Вадефуль заявил, что не ждет вовзращения беженцев из Германии на родину, поскольку там «невозможно жить по-настоящему достойной жизнью». Это высказывание вызвало недовольство в ХДС/ХСС, поскольку союз выступает за депортацию.

Позже, на заседании парламентской фракции, он произнес по этому поводу длинную речь, однако один из присутствующих оценил ее как «ужасную». По словам источников, Вадефуль пытался оправдаться и заявил, что разрушения в Сирии хуже, чем в Германии после Второй мировой войны.

«Его слова были встречены лишь слабыми аплодисментами. Некоторые в парламентской группе интерпретируют это как признак того, что министр не пользуется поддержкой большинства членов. В частном порядке некоторые уже призывают к отставке Вадефуля. По словам участников, Вадефуль выглядел потрясенным», — говорится в тексте.

До этого министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил, что Дамаск стремится к стабильности.

«Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились. Мы имеем очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, нам нужна стабильность», — сказал сирийский министр.

Ранее пять сирийских беженцев украли и изнасиловали 17-летнюю девушку в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами