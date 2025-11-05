В Германии заговорили об отставке главы МИД Вадефуля

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль вызвал раздражение внутри фракции ХДС/ХСС своим заявлением о возвращении сирийских беженцев на свою родину. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет журнал, во время недавнего визита в Сирию Вадефуль заявил, что не ждет вовзращения беженцев из Германии на родину, поскольку там «невозможно жить по-настоящему достойной жизнью». Это высказывание вызвало недовольство в ХДС/ХСС, поскольку союз выступает за депортацию.

Позже, на заседании парламентской фракции, он произнес по этому поводу длинную речь, однако один из присутствующих оценил ее как «ужасную». По словам источников, Вадефуль пытался оправдаться и заявил, что разрушения в Сирии хуже, чем в Германии после Второй мировой войны.

«Его слова были встречены лишь слабыми аплодисментами. Некоторые в парламентской группе интерпретируют это как признак того, что министр не пользуется поддержкой большинства членов. В частном порядке некоторые уже призывают к отставке Вадефуля. По словам участников, Вадефуль выглядел потрясенным», — говорится в тексте.

До этого министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил, что Дамаск стремится к стабильности.

«Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились. Мы имеем очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, нам нужна стабильность», — сказал сирийский министр.

