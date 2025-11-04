На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии усилят наблюдение за границей с Россией

Полиция Норвегии сообщила о модернизации системы наблюдения на границе с Россией
Павел Львов/РИА Новости

Полиция Норвегии в сотрудничестве с вооруженными силами страны усовершенствует систему наблюдения на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает полицейское управление Норвегии, передает РИА Новости.

Норвегия получила около 191 млн крон (€16,4 млн) на улучшение системы наблюдения на границе с Россией. Эти средства помогут значительно повысить безопасность и эффективность контроля на одном из самых протяженных участков границы в мире.

По информации полиции, создана специальная межведомственная группа для реализации проекта. На первом заседании участники осмотрели участок границы у бывшего контрольно-пропускного пункта «Скафферхуллет», где начнутся работы.

В полиции добавили, что в рамках модернизации испытываются как новые вышки, так и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование беспилотных летательных аппаратов также будет актуальным на некоторых участках границы, заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта.

Ранее в переброске американских истребителей в Норвегию увидели скрытый сигнал Кремлю.

