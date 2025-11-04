В Турции отвергли налаживание контактов с правительством Нетаньяху

Турция считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявила колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат, комментируя высказывание посла США в Анкаре, спецпредставителя американского президента по Сирии Томаса Баррака о сближении Турции и Израиля.

«Нет необходимости подробно описывать степень напряженности в отношениях между Турцией и Израилем», — отметила Фырат, близкая к правительственным кругам.

Журналистка подчеркнула, что для Турции определяющими факторами станут идеология и политика, которые будет проводить возможное новое правительство Израиля.

1 ноября Томас Баррак заявил, что Турция и Израиль «не вступят в войну друг против друга». Он выразил уверенность, что в будущем мир будет наблюдать сближение стран от Каспийского до Средиземного морей.

3 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня в секторе Газа и установлении препятствий поставкам гуманитарной помощи в регион. Фидан считает, что на еврейское государство необходимо усилить давление международного сообщества, а также гарантировать въезд порядка 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом.

Ранее в Израиле выразили опасения из-за того, что Турция поддержит ХАМАС в Газе.