В Закарпатье на Украине начали устанавливать заграждения возле пунктов пропуска

Демченко: на границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва
Gleb Garanich/Reuters

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телепрограммы ТСН, что в Закарпатской области возле пунктов пропуска начали устанавливать бетонные заграждения для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу.

По словам Демченко, в последнее время участились случаи попыток прорыва через границу на автомобилях — как непосредственно в пунктах пропуска, так и на подъездах к ним, нередко с повреждением ограждений. В связи с этим, помимо установки бетонных блоков, на дорогах, ведущих к пограничным переходам, были внедрены дополнительные меры безопасности, включая сооружения, принуждающие транспорт снижать скорость.

В августе Демченко заявлял, что украинские пограничники ежедневно задерживают до 10 человек, пытающихся пересечь государственную границу с использованием поддельных документов. По его словам, некоторые граждане предпринимают многократные попытки незаконного выезда из страны. Зафиксирован случай, когда один мужчина более десяти раз пытался пересечь границу, но каждый раз был задерживаем пограничниками.

Ранее СМИ рассказали, почему некоторым украинцам разрешили уезжать за границу.

