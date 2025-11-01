Проблемы, связанные с наркотиками в Соединенных Штатах, имеют внутренние корни, а не внешние, и источник этой угрозы лежит не в Каракасе, а в самом Вашингтоне. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Официально сформулированная цель – антинаркотическая миссия. Об этом на днях заявил военный министр США Пит Хегсет... Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США – в самих США... Источник и причина этой заразы – не в Каракасе, она в Вашингтоне», — написала дипломат.

Захарова также указала на то, что в рамках существующей в США системы здравоохранения, сформированной демократами, врачи, связанные контрактами с фармацевтическими компаниями, зачастую предпочитают выписывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие препараты опиоидного ряда, фактически подсаживая население на легальные наркотики.

В начале октября глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о проведении американскими вооруженными силами трех точечных ударов по судам, предположительно задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана. В результате этих операций, по его словам, были уничтожены 14 человек, а один выживший передан мексиканским властям.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.