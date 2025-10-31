На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам 10 ноября
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Анатолий Вороновский заявил о своей готовности явиться на заседание думской комиссии по мандатным вопросам 10 ноября для предоставления необходимых разъяснений. Его слова приводит РИА Новости.

«Вины своей ни в чем не чувствую. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение», — подчеркнул Вороновский.

В пятницу, 31 октября, в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского. Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба сообщил журналистам, что комиссия примет решение по этому вопросу 10 ноября.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

31 октября в Государственной Думе Российской Федерации было зарегистрировано представление от Генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил полученные документы в профильную комиссию для проведения предварительного анализа.

Ранее в Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, после чего его задержали.

