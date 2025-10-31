Белый дом в Хэллоуин на фоне шатдауна сравнил демократов с призраками

Белый дом США на фоне продолжающегося шатдауна в день празднования Хэллоуина опубликовал в социальной сети Х анимационный ролик, в котором сравнил демократов с призраками, исчезающими из поля зрения американцев.

«Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается», – говорится в сообщении Белого дома.

В анимационном ролике показывается, как рядом с погрузившимся в сумрак зданием Капитолия летают призраки и растворяются в воздухе. При этом вокруг здания стоят ограждения с натянутыми между ними желтыми полицейскими лентами.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекорду администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, а около полутора миллионов — получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.