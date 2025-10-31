Перевод TikTok под контроль США полностью согласован

Перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро», — сказал он.

25 сентября президент США Дональд Трамп утвердил сделку о переходе TikTok в США под контроль совместного предприятия. Согласно указу, теперь соцсеть будет контролироваться представителями США и «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником», поскольку прежнему владельцу социальной сети, китайская компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку приложения TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января. Сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года Трамп отменил это решение.

Ранее Трамп уволил директора по цифровому контенту из-за массовой критики в свой адрес в TikTok.