Экс-депутата оштрафовали за публикацию псевдоисторического «Плана Даллеса»

Омский суд оштрафовал экс-депутата за публикацию «Плана Даллеса»
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Омской области 71-летнего экс-депутата Сергея Велижанина оштрафовали на тысячу рублей за публикацию экстремистского материала в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на суд Черлакского района.

Мужчину обвинили в публикации экстремистского материала в своей группе в ВК. Речь идет о «Плане Даллеса по уничтожению СССР (России)», говорится в сообщении.

Как отмечается, Велижанин на своей старание ВКонтакте разместил псевдоисторический документ, текст которого внесен в перечень экстремистских материалов в 2015 году. На суде мужчина признал свою вину.

По информации Telegram-канала, Велижанин занимал пост депутата Черлакского райсовета Омской области от партии КПРФ. В настоящее время мужчина продолжает вести активную политическую деятельность, в частности, организовывает митинги и акции в поселке против местных властей.

В 1990-х годах в отечественной публицистике обсуждали «план Даллеса»: составленный якобы в конце Второй мировой войны документ американской разведки, в котором излагаются способы уничтожения СССР через моральное разложение. Однако, этот документ не является подлинным. Однако в истории существовал и реальный план Аллена Даллеса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью о расе рептилоидов на Земле.

