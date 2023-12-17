Депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью, где земляне разделены на людей рептилоидов

В научном журнале «Юридическая наука и современность» вышла статья, в которой говорится, что, по мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов: созданные по образу и подобию Божьему «люди Земли»; и «люди,

созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий». Одними из авторов этого материала являются депутат Государственной думы Игорь Ананских и генерал-лейтенант запаса ФСБ России, атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Игорь Миронов.

В публикации сказано, что первый вид людей руководствуется «высокими нравственными принципами». Их ценностями являются

«мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы». Другой вид людей в статье называются «землеродными изделиями», «генно-модифицированными существами», «биологическим искусственным интеллектом». Среди их ценностей значатся: «война, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение систем жизнеобеспечения космических кораблей «Планета Земля» и т. п.»

Также в материале утверждается, что на Земле существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения планеты. Офицер разведки США Джон Колеман рассказал об этих структурах в своей книге «Комитет 300. Тайны мирового правительства».

«Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации.

А для этого им надо уничтожить русское население России», — указывается в публикации.

В ней отмечается, что «католическая Европа объявила своему врагу славянство еще в 1147 году, когда духовный учитель Папы Римского Евгений III Бернар Клеровский (Клервоский. – «Газета.Ru») сформировал идеологическое обоснование геноцидно-генетической войны, выборочного уничтожения славян».

В связи с этим авторы статьи обратили внимание на иностранную миграцию в России, которая «наряду с позитивными тенденциями», «порой несет с собой расовую генетическую войну».

В материале также говорится, что «США и коллективный Запад объявили программу уничтожения русского

населения». В этом контексте упоминается «программа уничтожения «самого непокорного на земле народа», русских», которая якобы была составлена Алленом Даллесом (директор ЦРУ в 1953-1961 годах) во время Холодной войны. Речь идет о так называемом «плане Даллеса».

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм» написал, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы.

Ранее Лавров заявил, что Запад «лелеет надежду» уничтожить Россию на поле боя.