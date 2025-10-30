На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР назвали дипломатию единственным способом урегулирования конфликта на Украине

Посольство КНР: урегулировать конфликт на Украине поможет только дипломатия
Evelyn Hockstein/Reuters

Украинский кризис должен решаться с учетом законных интересов сторон по безопасности. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, прокомментировав слова президента Америки Дональда Трампа по позиции КНР относительно разрешения украинского конфликта.

В посольстве отметили, что Китай считает дипломатию единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Лю Пэнъюй добавил, что «диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса».

«Мы надеемся, что стороны сохранят приверженность политическому урегулированию кризиса и будут совместно работать над деэскалацией», - добавил он.

Дипломат заявил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь достичь прочного мира.

30 октября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Южной Корее на полях саммита АТЭС. Это их первая личная встреча с 2019 года. Переговоры длились 1 час 40 минут. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку. Также он выразил уверенность, что Пекин окажет содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».

Переговоры о мире на Украине
