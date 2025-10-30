На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу МИД Молдавии раскритиковали за ошибку в понимании статуса посла России

Экс-посол в РФ указал главе МИД Молдавии на ошибки в понимании статуса посла РФ
close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца подверг критике заявление министра иностранных дел республики Михая Попшоя о «неаккредитованном» российском дипломате в Кишиневе. Об этом Негуца написал в соцсетях, передает РИА Новости.

Попшой 27 октября заявил, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров «имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии». В российском диппредставительстве ответили, что статус Озерова полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Негуца напомнил, что в Молдавии достаточно передачи копий верительных грамот, после чего дипломат становится официальным представителем государства. Он подчеркнул, что Кишинев без условий дал согласие на назначение Озерова, и процедура соответствовала международной практике.

Негуца также посоветовал Попшою принести извинения и отметить, что его неправильно поняли.

Андрей Негуца занимал пост посла Молдавии в России дважды — в период с 2009 по 2012 и с 2017 по 2020 годы.

Ранее в России заявили, что у Молдавии нет ресурсов для реализации новой военной стратегии.

