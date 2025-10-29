«Оскорбление»: кореевед — об идее объединения Южной и Северной Кореи

Объединение КНДР и Южной Кореи не имеет отношения к реальным планам правительств двух государств – это невозможно. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«Для Северной Кореи такой термин — оскорбление. Эти утверждения, в общем, уже полвека являются чистейшей демагогией. И совершенно никакого отношения к реальным планам корейских правительств не имеет. Однако в последнее время в Северной Корее даже от этой риторики отказались и заявляют, что официальная позиция КНДР сейчас заключается в том, что Южная Корея — отдельное, независимое и глубоко враждебное государство. Предлагать объединяться — это примерно как предложить объединиться Китаю с Японией», — сказал он.

Ланьков считает, что тема объединения Севера и Юга возникла в информационной повестке из-за ошибочных трактовок журналистов.

«В любых межкорейских переговорах всегда фигурировали упоминания слова «объединение», и поэтому журналисты, точнее те из них, которые этими вопросами занимались по 5 минут в год, решали, что начались переговоры об объединении Севера и Юга. Ну, как бы вам сказать, объединение Северной и Южной Кореи примерно настолько же вероятно, насколько объединение России и Англии», — заявил профессор.

