В Госдуме напомнили Трампу, что уничтожение Хиросимы и Нагасаки — не «небольшой конфликт»

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что атомные бомбардировки Японии в 1945 году были «небольшим конфликтом», — глупость. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это определенно глупость — огромные человеческие жертвы назвать таким образом невозможно. Я думаю, это просто очередное эмоциональное заявление, которые мы неоднократно слышали. Говорить так, впопыхах о ядерных конфликтах — это заложенная мина, на которую невозможно не обращать внимание. Это очень серьезно», — сказал парламентарий.

Чепа напомнил, что бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки унесли тысячи жизней.

«Мы не только должны говорить об этом как о катастрофе, но и кто эту катастрофу организовал. Это сделали Соединенные Штаты Америки, в том числе и японцы умалчивают, говоря о ядерной катастрофе. Они не говорят о том, кто сбросил эти бомбы. Это сделали американцы, и погибли тысячи людей, и еще больше после заболели, также преждевременно покинули этот мир», — заявил депутат.

До этого президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Японии «небольшим конфликтом». Он отметил, что спустя 80 лет отношения США и Японии – «крепкие и дружные».

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш», уничтожив более 62 тысяч построек в городе. Позже, 9 августа, американские военных сбросили более мощную бомбу «Толстяк» на японский Нагасаки. В результате ядерных бомбардировок погибло более 80 тысяч человек. По различным оценкам, от 90 до 160 тысяч человек в Хиросиме впоследствии получили лучевую болезнь. В Нагасаки заболели от 60 до 80 тысяч человек.

