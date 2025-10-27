На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На парламентских выборах в Аргентине лидирует партия президента

Партия президента Аргентины лидирует на парламентских выборах с 40,84% голосов
Партия президента Аргентины Хавьера Милея «Свобода наступает» лидирует в большинстве провинций на промежуточных парламентских выборах, исходя из обработки более 90% голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

По опубликованным данным, правящая партия побеждает в 16 из 23 провинций и в столичном районе, набирая 40,84% голосов и заняв 64 места в нижней палате, в то время как главный соперник партии «Свобода наступает», «Сила Родины», получил 24,5% голосов и 31 мандат.

Как отмечается, ключевой для Милея оказалась победа в Буэнос-Айресе — самой густонаселенной провинции страны, где губернатором является оппозиционер Аксель Кисильоф. В начале сентября именно здесь «Свобода наступает» сильно уступила на выборах в местное законодательное собрание. В то же время из восьми провинций, выбирающих сенаторов, правящая партия одержала победу в шести.

Палата депутатов, насчитывающая 257 парламентариев, обновляется каждые два года наполовину. Сенат, состоящий из 72 сенаторов, обновляется каждые три года, уточняет агентство.

Ранее в Аргентине медики не спасли политика после онлайн-дебатов.

