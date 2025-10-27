В Венесуэлу прилетел российский самолет с неизвестным грузом

В Венесуэлу прибыл российский Ил-76ТД с неизвестным грузом

В Венесуэлу прибыл самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с неизвестным грузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Прибытие воздушного судна в Венесуэлу также подтвердил FlightRadar24. По данным, представленным на портале, борт вылетел из России 22 октября, останавливаясь в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

В январе 2023 года «Авиакон Цитотранс» была внесена в санкционный список США за грузовые перевозки для подсанкционных российских предприятий.

До этого телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует нанести удары по территории Венесуэлы. Целью станут объекты производства кокаина. Один из чиновников, непосредственно участвовавших в обсуждениях, заявил, что американскому президенту было предложено несколько вариантов, планирование ведется на уровне правительства США.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что США направит авианосную ударную группу в зону Южного командования Вооруженных сил.

Ранее Лавров рассказал о солидарности России с Венесуэлой перед лицом внешних угроз.