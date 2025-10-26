Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и другим западным политикам стоило бы осторожнее демонстрировать свое дружеское отношение к украинскому руководству. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал историк, публицист Крейг Мюррей.

Таким образом он прокомментировал фотографию, на которой глава правительства Соединенного королевства обнимает прибывшего с визитом лидера Украины Владимира Зеленского. Мюррей обратил внимание, что в поджоге дома Стармера в Лондоне обвиняются граждане именно этой страны.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — подчеркнул публицист.

Зеленский прибыл в Лондон в пятницу, 24 октября. В рамках визита он провел встречи с королем Великобритании Карлом III и Стармером. С последним глава государства обсудил усиление давления на Москву, а также развитие сотрудничества в оборонной сфере.

До этого премьер-министр Соединенного королевства сообщил, что планирует призвать лидеров стран — членов так называемой «коалиции желающих» к поставкам дальнобойного оружия на Украину.

Ранее Стармер и Зеленский провели телефонный разговор после визита последнего в Белый дом.