На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидерам Запада посоветовали осторожнее демонстрировать дружбу с Зеленским

Историк Мюррей призвал западных политиков осторожнее вести себя с Зеленским
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и другим западным политикам стоило бы осторожнее демонстрировать свое дружеское отношение к украинскому руководству. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал историк, публицист Крейг Мюррей.

Таким образом он прокомментировал фотографию, на которой глава правительства Соединенного королевства обнимает прибывшего с визитом лидера Украины Владимира Зеленского. Мюррей обратил внимание, что в поджоге дома Стармера в Лондоне обвиняются граждане именно этой страны.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — подчеркнул публицист.

Зеленский прибыл в Лондон в пятницу, 24 октября. В рамках визита он провел встречи с королем Великобритании Карлом III и Стармером. С последним глава государства обсудил усиление давления на Москву, а также развитие сотрудничества в оборонной сфере.

До этого премьер-министр Соединенного королевства сообщил, что планирует призвать лидеров стран — членов так называемой «коалиции желающих» к поставкам дальнобойного оружия на Украину.

Ранее Стармер и Зеленский провели телефонный разговор после визита последнего в Белый дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами