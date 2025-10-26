Основатель Binance заподозрил Трампа в создании биткоина

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек», — написал Чжао.

Несколько дней назад Трамп помиловал Чжао, которого, по утверждению Белого дома, администрация предыдущего президента Джо Байдена «преследовала в рамках своей войны против криптовалют».

До этого газета Financial Times писала, что Трамп и его семья заработали не менее $1 млрд на проектах, связанных с криптовалютами, за последний год. Значительный рост благосостояния президента связан с его участием в криптобизнесе, в частности, через мем-монеты, связанные с его президентством, и токены от компании World Liberty Financial.

В январе 2009 года, в разгар глобального финансового кризиса был дан официальный старт проекту «Биткоин» – нового платежного средства. Сатоши Накамото сгенерировал первый и главный – нулевой блок, в котором содержалось 50 биткоинов.

Ранее сообщалось, что Apple удалила секретное послание от создателя биткоина.