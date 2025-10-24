Песков оценил заявление премьера Японии о мирном договоре с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами прокомментировал заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о намерении заключить мирный договор с Россией.

«Скорее можно приветствовать подобные заявления, мы являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — признал он.

Он отметил, что подобную инициативу в Москве считают в целом позитивным сигналом, однако напомнил, что Токио продолжает придерживаться недружественной линии, поддерживая санкции и ограничения против РФ.

По словам представителя Кремля, именно позиция предыдущих японских кабинетов фактически привела к заморозке диалога, который сейчас сведен почти к нулю.

Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, заявила, что японское правительство намерено продолжить курс на урегулирование вопроса так называемых «северных территорий» и подписать мирный договор с Россией. При этом она подтвердила, что Япония не намерена менять позицию по ситуации вокруг Украины и продолжит критику действий Москвы.

