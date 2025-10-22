На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО верит в завершение конфликта на Украине по плану Трампа

Рютте верит в завершение конфликта на Украине, но «не завтра»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте верит, что конфликт на Украине удастся завершить по тому плану, который представил президент США Дональд Трамп, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, сможет ли Трамп применить те шаги, которые он использовал для урегулирования конфликта в Газе, в ситуации с Украиной, сообщает «Интерфакс».

«Я достаточно твердо уверен в том, что мы сможем воплотить в жизнь это видение», — сказал он.

Однако Рютте добавил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно будет проводить много обсуждений со сторонами, поэтому разрешится ситуация не завтра.

Генеральный секретарь НАТО во время визита в США обсудит с президентом Дональдом Трампом поддержку Украины со стороны военного блока, а также представит план европейцев и киевского режима по завершению конфликта на Украине. Согласно распространенному графику Трампа, его встреча с Рютте запланирована на 23.00 мск и пройдет за закрытыми дверями.

Ранее Рютте рассказал о миллиардных покупках оружия у США для Украины.

Переговоры о мире на Украине
