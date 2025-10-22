На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США: план мира для Газы может стать моделью для других соглашений

Вице-президент Вэнс: США создают план мира и инфраструктуру для сектора Газа
true
true
true
close
Alyssa Pointer/Reuters

США создают план мира и инфраструктуру для сектора Газа, это может стать моделью для других соглашений по всему миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Мы создаем план мира и инфраструктуру там, где неделю назад ничего не существовало. Если мы сделаем все правильно, это может стать моделью для других мирных соглашений по всему миру...» — сказал он.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Согласно плану американского лидера, Израиль не будет контролировать или аннексировать Газу, а израильские войска должны быть выведены из региона после освобождения израильских заложников. В мирном плане также говорится о полной демилитаризации анклава.

По данным The Guardian, Египет возглавит международный контингент, который займется стабилизацией ситуации в секторе Газа. В миссию также войдут военные из Азербайджана, Индонезии и Турции. Они совместно с египетскими подразделениями будут обеспечивать безопасность гражданского населения и препятствовать возобновлению вооруженного конфликта.

Ранее вице-президент США заявил, что в Газе не будет американских военных.

